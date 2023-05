Ruba un tablet e chiede il riscatto 

Avrebbe rubato un tablet, e secondo l’accusa, per la sua restituzione avrebbe poi preteso dei soldi. Per questo, lunedì, una 50enne di Nuoro, è stata arrestata dalla squadra Mobile di Nuoro, con l’accusa di estorsione e furto aggravato. Tutto inizia nello scorso weekend, quando un uomo appena rientrato a casa si accorge che all’interno c’è una coppia che sta rovistando dappertutto. Sorpresi sul fatto dal proprietario dell’appartamento, i due si sono dati alla fuga riuscendo a sottrarre un tablet. Il giorno successivo la vittima del furto è stata contattata dai due presunti ladri, che chiedevano la somma di 150 euro in cambio della restituzione del tablet.

La vittima non si è opposta, ma si è presentata in Questura raccontando della richiesta di denaro. Gli agenti hanno così organizzato lo scambio, riuscendo a filmare la donna che riportava in casa della vittima il tablet rubato due giorni prima, e poi in una successiva perquisizione a recuperare 100 euro che gli erano stati consegnati per la consegna del device, soldi che erano stati buttati in tutta fretta in giardino prima della perquisizione. La donna, dfesa dall’avvocato Caterina Zoroddu, si è difesa spiegando che la vittima aveva con lei un debito, e che non sapesse che quel tablet fosse rubato.

