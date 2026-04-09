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Piazza del Carmine.
10 aprile 2026 alle 00:30

Ruba un monopattino in piena zona rossa: sorpreso dai carabinieri, arrestato un 54enne 

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Ha rubato un monopattino elettrico in piena zona rossa, tra piazza del Carmine e via Sassari. A segnalare l’accaduto è stata la stessa vittima del furto, un giovane cagliaritano, che ha immediatamente allertato i carabinieri della Radiomobile, in transito proprio nell’area soggetta al regime di tutela rafforzata. I militari hanno avviato le ricerche, riuscendo ad inviduare poco dopo il presunto responsabile, sorpreso mentre tentava di allontanarsi con il monopattino rubato. È finito così in manette un 54enne di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. È stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno poi accompagnato negli uffici di via Nuoro per le formalità di rito. Nell’udienza di ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo.

L’episodio del monopattino elettrico si aggiunge alla lista di tentati furti nella zona rossa. Nella stessa piazza del Carmine, nemmeno un mese fa, era stata derubata una pensionata. Anche in quel caso i carabinieri riuscirono a fermare il ladro.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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