Ruba un furgone, incastrato via satellite 

Quando Marco Muscas, 53 anni, di Villacidro, si è messo al volante di quel furgone non suo, non immaginava che la sua rotta sarebbe stata seguita passo per passo dai carabinieri fino all’arresto: a bordo del mezzo è infatti installato un trasmettitore Gps, e il proprietario, un uomo di Samassi, poteva visualizzare in tempo reale la posizione del suo Peugeot Partner.

Il furto

Il furto è stato commesso a Villacidro. Il proprietario, appena si è accorto della sparizione del furgone, ha chiamato il 112 per segnalare il furto e ha subito precisato: «Lo sto tracciando con il Gps», il sistema di posizionamento satellitare che fornisce informazioni geografiche. L’uomo ha così potuto comunicare in tempo reale la posizione del veicolo a militari della centrale operativa della Compagnia di Villacidro: il ladro, raggiunta la Statale 130, stava puntando verso Cagliari. A quel punto i carabinieri villacidresi hanno avvisato i colleghi della Stazione di Sant’Avendrace, nel capoluogo.

Il pedinamento

Dal coordinamento fra le due stazioni sono partite le indicazioni alle pattuglie della zona, che hanno pedinato con discrezione il furgone Peugeot: appena le condizioni hanno consentito un intervento in sicurezza, due Gazzelle dell’Arma hanno sbarrato la strada al “Partner”. Marco Muscas, al volante, non ha avuto altra scelta che fermarsi: l’uomo non ha opposto resistenza ai militari che a quel punto lo hanno perquisito. L’uomo aveva con sé un passamontagna, alcuni coltelli e un paio di guanti.

L’arresto

A quel punto per il villacidrese è scattato l’arresto, convalidato ieri mattina da un giudice del tribunale di Cagliari nel corso del processo con rito direttissimo. Marco Muscas è ora sottoposto all’obbligo di dimora: non potrà allontanarsi da Villacidro se non su esplicita autorizzazione del giudice stesso. Se non dovesse rispettare la misura cautelare rischierebbe di incorrere in un’altra, maggiormente afflittiva, fino alla custodia in carcere. (m. n.)

