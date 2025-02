Ruba un cellulare a un agente fuori servizio: in manette  

Si sono avvicinati a una panchina in piazza del Carmine dove si trovavano due uomini. Hanno iniziato a provocarli, riuscendo a sottrarre un telefono cellulare dalla tasca di un pantalone di uno dei due. Il gruppetto di tre giovani si è allontanato senza aver fatto i conti con il fatto che una delle vittime era un agente della Polizia Locale in borghese e libero dal servizio. È stato lui a rincorrerli, dopo aver capito di essere stato derubato. Ne ha raggiunto uno, bloccandolo e attendendo poi l’arrivo dei colleghi della Municipale. Il giovane, Mohamed Aziz Zouba, 23enne tunisino, è stato così arrestato su disposizione del pm Enrico Lussu con l’accusa di furto con destrezza aggravato. Ricercati i due complici.

Ieri mattina, assistito dall’avvocato Alessandro Falcone, Zouba ha ottenuto i termini a difesa concessi dal giudice Gianluigi Dettori ed è tornato in libertà in attesa della prossima udienza. Il giovane ha alcuni precedenti specifici e la sua posizione sul territorio è in fase di valutazione.

L’episodio è avvenuto venerdì sera. Come ricostruito dagli agenti del nucleo di pronto intervento della Polizia Locale, sotto il coordinamento di Andrea Meloni, i tre avrebbero afferrato il telefono cellulare del poliziotto – in quel momento libero dal servizio e in abiti civili – dopo aver inscenato una quasi aggressione. Il fermato aveva con sé le banconote che si trovavano insieme al telefono mentre il cellulare non è stato recuperato. (m. v.)

