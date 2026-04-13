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Polizia.
14 aprile 2026 alle 00:12

Ruba un cappellino del Cagliari: arrestato un 56enne 

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Ha portato via un cappellino del Cagliari Calcio da un negozio sportivo all’interno del centro commerciale Le Vele, poi ha consumato nell’ipermercato Carrefour una crostata, sistemando inoltre nello zaino delle tronchesine e un paio di pantaloni. Quando si è diretto oltre le casse senza pagare è stato fermato dal personale della società di vigilanza: poi, con l’arrivo degli agenti della Squadra volante, Fabrizio Pusceddu, 56enne quartese, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Ieri mattina nel processo per direttissima, l’uomo assistito dall’avvocato Marco Perra, ha ottenuto i termini a difesa: il giudice ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare. La prossima udienza è stata fissata per il 7 maggio.

Secondo la ricostruzione dei vigilantes e dei poliziotti, Perra si sarebbe impossessato di un cappellino del Cagliari esposto nel negozio che vende articoli sportivi nel centro commerciale. Il 56enne è poi passato all’opera nell’ipermercato, venendo però notato dagli addetti alla sicurezza che lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi con la merce non pagata e con il cappellino rossoblù portato via precedentemente. Con l’arrivo dei poliziotti della Squadra volante di Cagliari, come disposto dalla pm Rita Cariello, è scattato l’arresto e fissato, per ieri, il processo per direttissima. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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