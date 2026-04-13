Ruba un cappellino del Cagliari: arrestato un 56enne 

Ha portato via un cappellino del Cagliari Calcio da un negozio sportivo all’interno del centro commerciale Le Vele, poi ha consumato nell’ipermercato Carrefour una crostata, sistemando inoltre nello zaino delle tronchesine e un paio di pantaloni. Quando si è diretto oltre le casse senza pagare è stato fermato dal personale della società di vigilanza: poi, con l’arrivo degli agenti della Squadra volante, Fabrizio Pusceddu, 56enne quartese, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Ieri mattina nel processo per direttissima, l’uomo assistito dall’avvocato Marco Perra, ha ottenuto i termini a difesa: il giudice ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare. La prossima udienza è stata fissata per il 7 maggio.

Secondo la ricostruzione dei vigilantes e dei poliziotti, Perra si sarebbe impossessato di un cappellino del Cagliari esposto nel negozio che vende articoli sportivi nel centro commerciale. Il 56enne è poi passato all’opera nell’ipermercato, venendo però notato dagli addetti alla sicurezza che lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi con la merce non pagata e con il cappellino rossoblù portato via precedentemente. Con l’arrivo dei poliziotti della Squadra volante di Cagliari, come disposto dalla pm Rita Cariello, è scattato l’arresto e fissato, per ieri, il processo per direttissima. (m. v.)

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