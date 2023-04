Ruba un borsello alla Rinascente, 20enne nei guai 

Furto aggravato. Da questo reato dovrà difendersi il giovane fermato dalla vigilanza in servizio alla Rinascente dopo aver tentato di impossessarsi di un borsello di valore. Lo aveva prelevato sperando di farla franca dal reparto emporio Armani ma il suo blitz non è riuscito. La merce, del costo di 215 euro, è stata restituita. Ieri i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace hanno denunciato alla Procura il ragazzo, disoccupato e incensurato. Il 20enne era stato fermato alla Rinascente mentre tentava uscire in strada, in via Roma, senza passare passare prima dalle casse per pagare. In effetto il sistema di controllo era già scattato e il giovane era tenuto d’occhio dal personale della vigilanza che alla fine l’ha bloccato mentre cercava di varcare la porta-vetri. (a. pi.)

