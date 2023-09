Ruba soldi dalla vicina, arrestato 

Prima il furto, poi la fuga precipitosa infine le manette. Nottata movimentata a Santa Giusta dove un disoccupato di 45 anni ha creato scompiglio barricandosi anche in casa per cercare di sfuggire ai carabinieri. Ma non è bastato e i militari lo hanno arrestato per furto aggravato. Oggi comparirà in Tribunale per il processo per direttissima.

Il furto

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nella tarda serata di sabato Andrea Serra, disoccupato già noto alle forze dell’ordine, è riuscito a introdursi a casa di una vicina in piazza Martiri. Dopo aver forzato l’ingresso dell’edificio, l’uomo si è impossessato di alcuni oggetti di valore e di circa 450 euro in contanti. Poi la fuga ma non ha fatto molta strada.

L’allarme

La padrona di casa quando si è accorta di aver avuto visite sgradite, ha chiesto l'intervento dei carabinieri che con indagini a tempo record hanno rintracciato il 45enne. Andrea Serra, con il bottino, era già ritornato nella sua abitazione ma alla vista dei militari ha scatenato ulteriore confusione. Si è barricato all’interno, i carabinieri lo hanno invitato ad aprire la porta e ad uscire poi, vista la resistenza da parte del disoccupato, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno forzato la porta e a quel punto i militari hanno continuato gli accertamenti e ritrovato la refurtiva, sottratta dalla casa della vicina. All’alba di ieri è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato.

In Tribunale

Oggi Andrea Serra comparirà davanti al giudice e sarà processato per direttissima. L’uomo è già noto alle forze dell'ordine per vari episodi di cui era stato protagonista in passato.

