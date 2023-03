Ruba occhiali e minaccia l’ottico: in cella 

Finisce nel carcere di Bancali dopo il furto di un paio di occhiali, giovedì scorso, aSassari. Una sottrazione avvenuta in via Cavour, la strada dello shopping del centro storico alto, nel negozio Illusione Ottica intorno alle 17 di due giorni fa. Secondo una prima ricostruzione, due persone, uno di Sassari e l’altro di colore, sono entrate nell’esercizio commerciale e sfuggendo per un attimo al controllo della commessa, uno dei due ha preso gli occhiali del valore di qualche centinaio di euro ed è fuggito dopo aver minacciato il proprietario con un coltello. L’arrivo della volante e della squadra mobile della polizia ha permesso di identificare e fermare nel giro di breve tempo uno dei presunti responsabili, Samuele Scanu, 26 anni. Anche l’altra persona, come il primo accusato di rapina, è stata riconosciuta dalle telecamere di videosorveglianza. Per Scanu, difeso dagli avvocati Marco Manca e Elisabetta Udassi, è attesa la convalida dell'arresto.

