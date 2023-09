Ruba nel supermercato e minaccia i vigilantes con una lama 

Un furto diventato rapina (anche se impropria) alle Vele con l’arresto di un giovane libico e con i vigilantes che hanno cercato di bloccarlo, rimasti per fortuna illesi. Il protagonista della vicenda alla vista delle guardie che cercavano di fermarlo all’uscita del centro commerciale ha estratto di tasca una lama (senza manico) e si è avvicinato minacciosamente agli uomini della sicurezza. Immediato l’arrivo di una pattuglia di carabinieri del Radiomobile che insieme ai vigilantes hanno bloccato l’aggressore e lo hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria. Il giovane di nazionalità libica, senza fissa dimora, su disposizione del magistrato è stato poi accompagnato in carcere a Uta in attesa del processo. L’operazione è stata coordinata dai capitani Pietro Lucania e Ignazio Cabras.

L’episodio è accaduto domenica sera alla chiusura del locale. Il giovane straniero si sarebbe impossessato di una zaino e poi di generi alimentari e di altri oggetti per un valore di 190 euro. I suoi movimenti sono stati seguiti dai vigilantes che hanno cercato di bloccarlo all’uscita. È stato a quel punto che lo sconosciuto avrebbe tentato di colpire gli uomini della sicurezza con una lama, mentre alcuni clienti hanno chiamato i carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA