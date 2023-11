Ruba le chiavi dell’auto di un medico del Serd: disoccupato fermato dai vigilantes e denunciato  

In attesa di un trattamento sanitario al Serd di via Liguria, approfittando di un momento di distrazione del personale del centro, ha afferrato le chiavi dell’auto di un medico. Poi, conclusa la seduta, è uscito salendo a bordo della vettura. Un 31enne di Villaspeciosa ha fatto in tempo a prendere portafoglio, con bancomat e carte di credito, ma è stato notato e bloccato dai vigilantes. Intanto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno recuperato la refurtiva, identificato l’uomo denunciato per per furto aggravato e ricettazione perché aveva addosso anche altri oggetti probabilmente rubati.

L’episodio è avvenuto all’interno dei locali del Serd. Il 31enne, senza fissa dimora e conosciuto per i suoi precedenti, si è impossessato delle chiavi dell’auto di un medico che lo aveva lasciato nella sua stanza per poi assentarsi pochi istanti. Dopo la seduta terapeutica l’uomo ha raggiunto la vettura parcheggiata all’esterno ma è stato notato dal personale della sicurezza che, dopo averi chiamato i carabinieri, lo ha fermato. Sono stati recuperati poi altre carte e oggetti di probabile provenienza furtiva, sequestrati. (m. v.)

