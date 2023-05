Ruba l’auto di un anziano: denunciato  

L’occasione era irresistibile: un’auto lasciata in sosta davanti all’ufficio postale di Soleminis. Efisio Atzeri, 60 anni, disoccupato del paese, doveva giusto andare a sbrigare una commissione: così, come documentato dalle immagini girate da una telecamera di sicurezza installata nella zona, è salito a bordo, ha messo in modo e se n’è andato.

L'episodio risale allo scorso 3 aprile: l’auto rubata appartiene a un anziano di 81 anni, residente anche lui nel centro del Parteolla. Era stato proprio il pensionato a rivolgersi ai carabineri pregandoli di aiutarlo a recuperare l’auto, indispendabile per i suoi spostamenti.

I militari della Stazione del paese hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire all’identità di Efisio Atzeri, che è stato denunciato alla Procura per furto. (red. prov.)

