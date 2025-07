Ruba la bicicletta del barbiere e finisce in cella 

Ha visto la bicicletta, ma non il padrone. Così, quando l’ha rubata in via Napoli, si è ritrovato dietro di sé il proprietario che, a piedi, l’ha rincorso riuscendo poi a raggiungerlo. Il ladro, a quanto pare, non aveva alcuna intenzione di restituire la bici e ne è nata una colluttazione con il proprietario, che ha potuto contare sull’aiuto di alcuni passanti. Immobilizzato, il ladro è stato poi consegnato ai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia, che hanno preso in consegna lo straniero e l’hanno dichiarato in arresto.

È successo martedì sera nel quartiere della Marina, dove un uomo è entrato nella bottega di un barbiere che aveva lasciato la propria bicicletta appena fuori l’ingresso del suo salone. Un tunisino di 25 anni, ospite del centro di prima accoglienza di Monastir, ha visto la bici incustodita e l’ha rubata, ma il barbiere non si è dato per vinto e ha cominciato un inseguimento a piedi, riuscendo a raggiungere il ladro in via Roma. Il nordafricano non si è però arreso ed è cominciata una lite a base di calci e pugni, ma è durata poco: alcuni passanti hanno aiutato il barbiere e il ladro è stato così immobilizzato e consegnato ai carabinieri.

Dopo aver trascorso la notte in una cella del Comando di via Nuoro, l’avvocato d’ufficio ha chiesto il rinvio dell’udienza. L’arresto è stato convalidato, poi il tunisino è stato rimesso in libertà.

