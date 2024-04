Ruba in un cantiere, 46enne in manette 

Era agli arresti domiciliari, ma ha deciso di uscire ugualmente da casa per cercare qualcosa da rubare in un cantiere vicino. Ma qualcuno l’ha visto, e ha telefonato ai carabinieri: una pattuglia è arrivata in via Socrate in pochi minuti. Hanno subito scorto Mirko Fanni, 46 anni, acquattato nel buio che si muoveva con l’aiuto di una torcia elettrica. Hanno così puntato il ladro e l’hanno bloccato. Era entrato nel recinto utilizzando martello e scalpello.

È stato a quel punto, che i militari si sono resi conto di avere di fronte una loro “vecchia conoscenza”. Avevano già arrestato il ladruncolo un paio di mesi fa, per una piccola estorsione che aveva tentato. Inoltre aveva dovuto restituire una bicicletta rubata, episodio per il quale l’uomo si trova agli arresti domiciliari. Le manette sono quindi scattate per effrazione, tentato furto ed evasione.

