Ruba i trucchi: sedicenne nei guai 

Una sedicenne finisce nei guai per un furto compiuto in un’attività commerciale di un centro del sud Sardegna. I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di martedì, quando i carabinieri di una stazione sono dovuti accorrere in aiuto di una commerciante di un paese vicino.

Il colpo

Da una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza avrebbe occultato in una borsa alcuni prodotti cosmetici (trucchi per le ciglia) del valore complessivo di cinque euro, che si trovavano esposti negli scaffali del locale. Poi sarebbe uscita senza passare dalla cassa. Tutto sotto gli occhi della responsabile della rivendita, che ha seguito la giovane fino all’esterno del negozio per chiedere il pagamento della merce sottratta.

Il confronto

Secondo alcune testimonianze, la donna avrebbe chiesto spiegazioni per il mancato pagamento. La ragazzina avrebbe negato il furto e poi – per riuscire ad allontanarsi – avrebbe spintonato la responsabile del negozio facendola cadere a terra. In soccorso sarebbe giunto anche il marito della donna, nel tentativo di porre fine alla lite.

I carabinieri

Il rapido arrivo dei carabinieri ha permesso di trovare sul posto la giovane sospettata del furto. La commerciante, invece, è stata soccorsa dall’ambulanza del 118: la prognosi è di cinque giorni di cure. I militari, dopo aver raccolto tutti i dati, e informato il magistrato della Procura dei minori, hanno arrestato la giovane con l’accusa di rapina impropria con l’aggravante dell’aggressione avvenuta davanti alla figlioletta della vittima. Al termine della procedura, la giovane è stata riaffidata ai genitori in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Ora si dovrà attendere l’udienza per la convalida dell’arresto e per l’eventuale disposizione di misure nei confronti dell’accusata, che saranno decise dal Tribunale per i minori di Cagliari.

