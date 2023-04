Ruba due astici e scappa: arrestato 

Misura cautelare degli arresti domiciliari e trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per competenza territoriale: sono le decisioni del gip tempiese Claudio Cozzella a carico di Emanuele Fiori, fermato per una serie di reati (il più grave quello di rapina impropria) dopo un episodio avvenuto a Sassari e culminato nell’individuazione dell’uomo (a Trinità di Agultu) a conclusione di una fuga di oltre 50 chilometri. Secondo i pm di Tempio (competenti perché l’individuazione è avvenuta in Gallura) Fiori si è impadronito di due astici, presi dal banco frigo di un market di Sassari, e si è allontanato senza pagare. Quando una guardia giurata ha cercato di fermarlo, il sassarese (35 anni) avrebbe (sempre secondo il capo di imputazione) tentato di travolgerlo con la sua auto. Le forze dell’ordine hanno inseguito Fiori a tutta velocità sulla provinciale Castelsardo-Santa Teresa, sino al borgo turistico dell’Isola Rossa (Trinità d’Agultu). Qui Fiori si è infilato in un vicolo cieco ed è stato bloccato dal personale della Polizia Locale di Sassari. Ieri mattina, davanti al gip Cozzella, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. La contestazione più grave per lui è quella di avere proseguito la marcia con la sua auto, nonostante lo stop della guardia giurata.

