Ruba camion dei rifiuti e si schianta 

Nelle ultime settimane ha danneggiato alcune auto in sosta e dato fuoco ai contenitori della spazzatura. Ieri un 58enne senza fissa dimora, con problemi di salute, è riuscito ad allontanarsi dal reparto di Psichiatria del Santissima Trinità, per poi rubare un camion per il trasporto dei rifiuti. Non ha fatto molta strada: in via Campania, percorrendo la carreggiata opposta contromano, si è schiantato contro una vettura. «Ho visto il mezzo arrivare e ho sterzato, chiudendo gli occhi. Mi ha preso lateralmente: sono vivo per miracolo», ha raccontato il conducente dell’auto. Il 58enne invece è rimasto incastrato nell’abitacolo del camion: liberato dai vigili del fuoco, è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale, nuovamente al Santissima Trinità, non in Psichiatria ma in un altro reparto, tenuto sotto controllo dagli agenti della Squadra volante.

La paura

Sono stati momenti di grande apprensione perché l’uomo che si è messo alla guida del camion rubato era in stato confusionario. Il 58enne infatti da qualche giorno si trovava nel reparto di Psichiatria, in cura. Ieri, a fine mattina, per cause in via di accertamento, è sfuggito a medici e infermieri, uscendo dall’ospedale di via Is Mirrionis. Appena ha visto il camion per il trasporto dei rifiuti è salito, riuscendo a metterlo in movimento. Si è subito diretto verso via Campania. All’altezza della rotatoria con via Cadello però ha sbandato, salendo in parte sul cordolo.

Rischio frontale

Proprio in quel momento, essendo domenica, non c’era fortunatamente molto traffico. Ma il rischio di un gravissimo incidente è stato elevato. Perché il camion, come emerso dal racconto di chi ha assistito a quei momenti concitati, è finito nella carreggiata opposta proseguendo la sua corsa contromano. Un uomo alla guida di un’auto in quel momento arrivava dalla direzione opposta e ha visto piombargli addosso il camioncino. «Ho capito che mi stava venendo contro e ho avuto la prontezza di sterzare. Questo non ha evitato l’impatto», ha spiegato il conducente della vettura. Una manovra che potrebbe avergli salvato la vita. Nell’auto c’era un’altra persona: i due non hanno riportato per fortuna ferite. Se la sono cavata con un enorme spavento. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia Locale per i rilievi, i vigili del fuoco e il personale del 118 per i soccorsi al 58enne rimasto ferito sul camion.