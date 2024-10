Ruba al bar, ucciso a forbiciate 

MILANO. Immaginava fosse un colpo facile: l’arrivo su uno scooter rubato nel buio delle 5 del mattino, la serranda divelta con un cric o un piede di porco, il blitz nel bar per svuotare la cassa e prendere i blocchetti di Gratta e vinci sul bancone. Ma il nipote e il marito della titolare del bar, che abitano nello stesso stabile del locale, sono scesi in strada, lo hanno ferito al torace con un paio di forbici mentre era ancora sotto la saracinesca scardinata e poi lo hanno ucciso colpendolo altre venti volte. Il complice che lo aveva accompagnato per fare da palo è riuscito a fuggire, nel pomeriggio gli investigatori lo hanno trovato in casa e lo hanno e denunciato per tentato furto.

Soccorsi inutili

L’uomo ucciso si chiamava Eros Di Ronza, aveva 37 anni e tre figli, sul certificato penale precedenti per resistenza e rapina. A ucciderlo davanti al bar di viale Giovanni da Cermenate, alla periferia sud di Milano, sono stati un trentenne e un 48enne di origine cinese. Di Ronza è stato colpito anche quando era a terra, finito con le ultime forbiciate, e quando sono arrivati i soccorsi del 118, chiamati dal più giovane dei due cinesi, non c’era più nulla da fare. Per questo non è stato possibile ipotizzare alcuna ipotesi di legittima difesa: stando alle prime indagini si tratta di un omicidio volontario.

I filmati

La stessa telefonata del 30enne al 118 era una confessione, confermata dalle immagini delle telecamere che hanno ripreso le fasi del dramma, con gli abitanti della zona svegliati dalle urla della vittima e dei suoi aggressori e dalle sirene di ambulanze e Polizia. I due uomini sono rimasti in silenzio davanti al pm Maura Ripamonti, che oggi chiederà la convalida del loro arresto e la custodia cautelare in carcere.

RIPRODUZIONE RISERVATA