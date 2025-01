Ruba abbigliamento e picchia un vigilante: arrestato un 27enne 

Era iniziato come un furto di alcuni capi d’abbigliamento in esposizione, ma si è concluso con un arresto per l’accusa di rapina impropria, il blitz di un nordafricano di 27 anni nei grandi magazzini Zara in via Manno. Il giovane, di nazionalità algerina, è stato arrestato pochi minuti dopo che aveva commesso il reato a poca distanza dal grande negozio, e ora è in una camera di sicurezza del Comando della Compagnia dei carabinieri in via Nuoro. Stamattina l’arrestato, che a quanto sembra vive per strada ed era già ben conosciuto dalle forze dell’ordine, comparirà davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

Il giovane, nel grande magazzino della catena Zara, si è impossessato di un capo d’abbigliamento del valore di circa 150 euro e, dopo esserselo nascosto addosso, ha tentato di uscire dal punto vendita. Ha tentato di allontanarsi dai grandi magazzini, ma il sistema antitaccheggio ha iniziato a riprodurre il segnale d’allarme. Bloccato dall’addetto alla sicurezza del negozio, un cagliaritano di 58 anni, il magrebino ha reagito con violenza, aggredendolo con spintoni e pugni, per poi fuggire a piedi. Un testimone, a quel punto, ha chiamato il numero unico per le emergenze uno-uno-due ed è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che hanno arrestato il rapinatore poco distante dall’emporio. L’addetto alla sicurezza ha riportato alcune contusioni, la merce rubata è tornata al negozio Zara.

