Ruba a casa di un anziano, incastrata dalle telecamere  

Ha forzato l’ingresso dell’abitazione di un pensionato a Monserrato, è entrata nella camera da letto e si è portata via monili in oro e cento euro in contanti. A distanza di pochi giorni, i carabinieri della Stazione sono riusciti a individuare la presunta ladra.

Nei guai è finita una donna di 45 anni, residente in città, che è stata denunciata a piede libero per furto aggravato. I carabinieri l’hanno smascherata grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune e anche alla testimonianza di alcune persone che avrebbero notato la donna aggirarsi vicino alla casa del pensionato il giorno del furto, avvenuto lunedì scorso. La refurtiva non è stata ancora recuperata.

L’indagata ha precedenti penali e su di lei grava l’obbligo di dimora con presentazione in caserma tutti i giorni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 45enne è ha forzato la porta di ingresso dell’abitazione del pensionato e una volta nella camera da letto, ha frugato un pò ovunque recuperando alcuni braccialetti e altri oggetti in oro e i cento euro in contanti. Si è quindi allontanata facendo perde le sue tracce. Rientrato a casa il pensionato si è accorto del furto ed ha presentato denuncia. Da qui le indagini e la denuncia della presunta ladra.

