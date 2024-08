RsAero, i giovani sardi sfruttano la chance mondiale 

Una classe magari non numerosissima o di grandi tradizioni sta regalando soddisfazioni ai giovani velisti sardi. In Svezia, i rappresentanti di quella che, parlando in termini federali, è la III Zona, si sono fatti apprezzare nella terza edizione del campionato mondiale giovanile RS Aero.

A Marstrand, i migliori risultati li hanno riportati Andrea De Matteis e Francesco Columbano, che hanno occupato i primi due posti della classe RS Aero 6. De Matteis ha ipotecato il campionato con quattro successi nelle prime sei prove ma i 14 punti finali in 12 regate testimoniano di un percorso solidissimo. Altrettanto può dirsi di Columbano, che ha chiuso a 18.

Nella sottoclasse RS Aero 5, Enrico Loi (con un secondo posto parziale) ha colto il settimo posto assoluto e secondo tra gli Under 17, mentre il suo giovane compagno alla L.N.I. sez. di Cagliari, Andrea Manconi, ha chiuso ventunesimo assoluto e decimo tra gli Under 17.

