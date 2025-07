Rsa, tre società per la gestione 

Della spesa complessiva triennale dell’Asl di Ogliastra, quella prevista per la gestione della Rsa di Arbatax è la metà esatta: 44 milioni di euro. La struttura residenziale assistenziale di viale Europa, unica accreditata fra Ogliastra e Nuorese, è in attesa del nuovo gestore che s’insedierà nei prossimi mesi, non appena scadrà il contratto pluridecennale fra l’Asl e la società cooperativa Universiis di Udine. È imminente l’apertura delle offerte economiche: tre gli operatori specializzati che hanno presentato la candidatura alla gestione, rispondendo al bando milionario indetto da Ares. La struttura, che subirà un profondo rinnovamento architettonico, può accogliere una sessantina di ospiti.

Eldorado assistenziale

La Rsa Ogliastra è una struttura di ospitalità permanente destinata ad anziani non autosufficienti. Assicura assistenza sanitaria (medico-infermieristica e riabilitativa), integrata da quella tutelare e alberghiera. Attualmente autorizzata per 48 posti letto e 12 posti letto di comunità integrata per anziani, la Rsa è un eldorado per le imprese del settore. Sono tre in corsa per aggiudicarsi la gestione. Per l’appalto, Ares ha messo sul piatto 35 milioni di euro, a fronte dei 44 milioni stanziati per l’intera spesa e che rappresenta la voce più cospicua nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi approvato nei giorni scorsi dal commissario straordinario dell’Asl, Diego Cabitza. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica più vantaggiosa migliorativa. Vale a dire che chi nel progetto presentato a corredo dell’offerta ha inserito maggiori servizi beneficerà di un punteggio superiore, dettaglio che potrà fare la differenza nella procedura di aggiudicazione. Il risultato della gara è atteso a breve.

Emergenza posti

Invero, in Ogliastra un’altra struttura costruita con destinazione di Rsa esiste ma non è mai entrata in funzione. Si trova a Ussassai, ma è un’autentica cattedrale nel deserto: realizzata diversi anni fa con una spesa milionaria, oggi è iscritta all’elenco delle incompiute. Nell’Ogliastra che invecchia, fra culle vuote e speranza di vita in crescita, c’è un tasto dolente: l’offerta assistenziale per la popolazione di over 65 non autosufficienti non tiene il passo di una domanda in continuo aumento. Le residenze per anziani coprono soltanto una bassa percentuale del bisogno e l’assistenza domiciliare integrata (Adi), pur confermandosi il servizio più diffuso, soffre di una riduzione progressiva delle ore medie per utente e i centri diurni offrono una copertura insufficiente rispetto al bisogno. A sopperire alla carenza nell’offerta dei servizi da parte delle strutture intervengono le badanti, soprattutto straniere.

