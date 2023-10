Rsa Sant’Anna, finalmente si parte 

La data da segnare sul calendario è febbraio 2024. Bisognerà attendere ancora qualche mese prima che a Donigala venga posata la prima pietra della residenza sanitaria assistenziale Sant’Anna. Con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, la Alf Investment, specializzata nella realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, è quasi pronta ad aprire il cantiere. «A breve presenteremo il progetto allo sportello Suape del Comune per ottenere il permesso a costruire – fanno sapere dalla società cagliaritana – Possiamo farlo ora che abbiamo condiviso il progetto con il soggetto gestore e ottenuto il suo benestare sul layout interno».

La struttura

Ancora top secret il nome dell’acquirente della struttura che in questi mesi ha indicato le sue esigenze per ottimizzare il management del personale e degli ospiti della Rsa. Oltre cinquemila metri quadri di estensione e 125 posti letto, di cui 67 per Rsa con accreditamento della Regione, 28 (sempre accreditati dalla Regione) destinati a malati psichiatrici lievi e 30 di comunità integrata per anziani con minore intensità assistenziale. Per completare la struttura che sorgerà lungo la strada che conduce a Torregrande, a pochi passi dal Centro di riabilitazione Santa Maria Bambina, saranno necessari sedici mesi. «Avremmo preferito iniziare prima i lavori – vanno avanti dalla Alf Investment – ma le interlocuzioni intercorse conl’amministrazione civica per concordare le opere da realizzare su uno spazio pubblico adiacenteall’area della struttura, vale a dire la sistemazione di un ampio parcheggio pubblico, hanno allungato i tempi di approvazione del piano attuativo».

Comune

Il via libera in Consiglio era arrivato lo scorso febbraio con 14 voti favorevoli e 8 astensioni. «L’amministrazione civica ha fatto il possibile per accelerare i tempi, ogni adempimento è stato portato a termine - interviene l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu - ora è tutto nelle mani della società».Per il territorio un servizio essenziale, considerato che la Rsa più vicina si trova a Milis, a diciannove chilometri di distanza. «L’iter burocratico ormai è completato - commentano con un sospiro di sollievo da Cagliari - In precedenza abbiamo condiviso il progetto con le amministrazioni competenti, con l’ufficio tecnico del Comune e con le società di gestione dei sottoservizi. Ora può iniziare l’Iter edilizio, molto più snello in quanto si svolge in conferenza dei servizi dove gli enti sono stati già coinvolti sul progetto».

La data

Salvo imprevisti (e se la data di avvio dell’intervento sarà rispettata), a giugno del 2025 la residenza sanitaria assistenziale Sant’Anna dovrebbe essere completata. «Ormai ci siamo - concludono dalla Alf Investment - marciamo spediti e ci auguriamo di avere il supporto dell’amministrazione comunale per la realizzazione di una struttura importante che avrà grandi ricadute positive sul territorio in termini di occupazione e in termini di servizio».

