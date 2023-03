Rsa, protesta per gli stipendi in ritardo 

Ancora ritardi nel pagamento degli stipendi agli operatori sanitari della Rsa di Selargius, problema che riguarda anche la residenza sanitaria assistita di Capoterra, gestita dalla stessa cooperativa. Un disagio che i sindacati - Uil e Cgil - lamentano da tempo, con tanto di stato di agitazione proclamato, richiesta di intervento inviata al Prefetto e blitz nella sede Ares di via Piero della Francesca. Il problema è sempre lo stesso: «Cronici ritardi nell’erogazione degli stipendi, tali da aver fatto venire meno l’obbligo contrattuale che prevede il versamento degli stessi entro il 20 del mese successivo».

Nei giorni scorsi la comunicazione della cooperativa Gersia, dove si parla di «difficoltà burocratiche nel passaggio del contratto da Ares ad Asl dall’1 febbraio, che inevitabilmente creano problemi economici e finanziari». Perché - spiegano dalla cooperativa - «senza poter fatturare non possiamo essere pagati, e nostra volta non possiamo garantire puntualità nell’erogazione degli stipendi e neanche dei pagamenti di fornitori e professionisti».

Un’incognita stipendi che non piace ai sindacati. «Chiediamo alle direzioni generali di Ares e Asl di procedere al pagamento diretto delle spettanze ai lavoratori», dice Guido Sarritzu, Uil. «Ritengo non più rinviabile una presa di posizione che garantirebbe ai lavoratori di poter riacquistare quella dignità che nel tempo la cooperativa ha sottratto loro con i reiterati ritardi nell'erogazione delle retribuzioni. Ci riserviamo di mettere in atto eclatanti manifestazioni di protesta già nei prossimi giorni». (f. l.)

