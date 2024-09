Rsa nel mirino e lavoratori “in agitazione” 

Stipendi pagati in ritardo e nuovi malumori nella Rsa di Selargius gestita dalla cooperativa Polis.

«La Uil Fpl esprime forte preoccupazione per la situazione che si sta creando all’interno della Rsa, è da troppi anni che denunciamo i ritardi nel pagamento degli stipendi, problema che la cooperativa di volta in volta motiva attribuendo la responsabilità ad altri soggetti», spiega Guido Sarritzu, segretario regionale confederale Uil Sardegna. «I lavoratori devono percepire per contratto lo stipendio il 20 di ogni mese, ma puntualmente lo ricevono 15 giorni dopo. Adesso basta, questa situazione sta mettendo in crisi i lavoratori e le rispettive famiglie». Poi l’annuncio: «Proclamiamo da subito lo stato di agitazione coinvolgendo anche le altre sigle sindacali. Ma non solo: chiederemo un incontro alla Asl e alla Regione perché revochi immediatamente le convenzioni, e si proceda con la nuova gara d’appalto per affidare la nuova gestione, stavolta con criteri stringenti che tutelino i diritti dei lavoratori».

