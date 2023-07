RS Aero, c’è tutto il mondo a Calasetta 

Con 140 equipaggi nelle varie categorie, promette di essere spettacolare il campionato del mondo di vela per RS Aero, che la Lega Navale Italiana sex. Sulcis si prepara ad allestire a Calasetta. Presentata ieri nella sede dell’assessorato regionale allo Sport, la manifestazione vivrà la giornata dedicata a preliminari e sfilata delle nazioni (ce ne sono 17 in lizza) martedì 25, per poi dipanarsi in cinque giorni di regate nei quali bisognerà completare un programma che ne prevede 14, con 4 al giorno come massimo. Il 30 le premiazioni concluderanno un campionato nel quale anche i giovani sardi puntano a fare bella figura al cospetto del mondo.

Gli avversari arrivano da Stati Uniti, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Australia e da tutti i Paesi europei (britannici e scandinavi in testa), ma i circoli sardi non partono battuti e la LNI può schierare, nel RS Aero 7 quel Filippo Vincis che seppe essere quarto nella scorsa edizione in Inghilterra e che troverà sulla propria acqua anche l’americano Jay Renehan, vicecampione in carica.

«Per noi è il secondo mondiale dopo quello Open Skiff nel 2021», ha ricordato Tore Turco, presidente della sex. Sulcis della LNI, «e spero che sia una grande festa dalla presentazione alla premiazione. Ogni sera ci sarà una sorta di mini-sagra per stare insieme e valorizzare i nostri prodotti tipici assieme al Comune e alle associazioni». E il presidente zonale della Federvela, Corrado Fara lo elogia: «La LNI del Suclis è abituata a fare grandi cose e Tore Turco è capace di magie». ( c.a.m. )

