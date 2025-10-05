Rovinarsi non può essere un gioco da ragazzi 

L’arte contro le dipendenze: al via il progetto “Gioco d’azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha”, incastonato nel progetto pluriennale Teatro Senza Quartiere – per un quartiere senza teatro 2017-2026, prevede un ciclo di appuntamenti al TsE di Is Mirrionis a Cagliari rivolti agli adolescenti, ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni, studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nativi digitali e quindi particolarmente esposti alle insidie legate alla diffusione delle varie forme di gioco online, con la visione di una pièce teatrale a tema seguita da un momento di incontro e confronto con l’attore e con psicologi ed esperti dei SerD della Sardegna. Obiettivo: innescare una consapevolezza dei pericoli e dei potenziali danni insiti in modelli culturali fuorvianti e nei messaggi contenuti nelle réclame come l'invito a “vincere facile” e il miraggio di una ricchezza a portata di mano, con un “Gratta e Vinci” o un semplice click. Si parte domani con tre repliche – martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre alle 11.30 –, poi in novembre e dicembre, con l'aggiunta di nuove date per andare meglio incontro alle esigenze degli istituti: tutti i giorni da lunedì 3 a giovedì 6 novembre e da lunedì 1 fino a sabato 6 dicembre, con due matinée alle 9.30 e alle 11.30.

In scena il dramma di un giocatore, con lo spettacolo “GAP / Gioco d'Azzardo Patologico - rovinarsi è un gioco”, scritto, diretto ed interpretato dall'attore e regista Stefano Ledda produzione Teatro del Segno, ispirato a una notizia di cronaca e alle testimonianze delle vittime della dipendenza da gioco d’azzardo e dai loro familiari, con la preziosa consulenza di psicologi ed esperti, che racconta la discesa agli inferi di un uomo travolto dalla passione per il videopoker.

