“Rovinarsi è un gioco”, pièce teatrale per le scuole 

Viaggio nella mente di un giocatore, tra il gusto di sfidare la sorte, l’ebbrezza delle vincite e l’amarezza di fronte a una (probabile) sconfitta, da “riscattare” attraverso nuovi tentativi: ecco “Gioco d'azzardo patologico - rovinarsi è un gioco”, la pièce scritta, diretta e interpretata da Stefano Ledda da domani fino a venerdì 22 marzo alle 9.30 e alle 11.30 (con una recita serale venerdì 22 marzo alle 20) al TsE di via Quintino Sella nel cuore di Is Mirrionis. Lo spettacolo rientra nell'ambito del progetto “Sardegna 2023-2024-Rovinarsi è un Gioco” promosso dal Teatro del Segno per sensibilizzare e informare i ragazzi e gli adolescenti sugli effetti collaterali che il fascino del gioco e il brivido dell'azzardo possono avere su individui e società.

In scena

Una storia emblematica, ispirata alla cronaca e basata su statistiche e studi scientifici, documenti e interviste, per mettere l'accento sulle insidie nascoste nel gioco d'azzardo e sul fenomeno sempre più diffuso delle dipendenze a fronte del moltiplicarsi di possibilità e modalità con cui tentare la sorte tra Lotto e Superenalotto, i vari Gratta e Vinci, Bingo e lotterie, i vari concorsi come Turista per Sempre, con estrazioni quasi continue, oltre alle tradizionali corse dei cavalli, videopoker o slot machines e un’infinità di giochi online. Al centro un uomo solo con i suoi pensieri – e i suoi incubi – ripercorre i momenti significativi della propria storia, in particolare quell'attimo cruciale in cui un semplice gesto, la decisione casuale di inserire una moneta in un videopoker, cambia il corso degli eventi: vincere a volte può essere pericoloso, il denaro ottenuto senza fatica ma soprattutto il sottile brivido del rischio possono produrre una vaga euforia, ma indurre “assuefazione”.

