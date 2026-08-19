Rovazzi, Angie, Dj Matrix, Danyjeey e Wender al parco Scarzella 

La formula è la stessa dello scorso anno e l’auspicio è quello di bissare il successo di circa 6 mila presenze dell’agosto scorso. Stavolta, il “Domus Summer Festival”, di scena venerdì alle 21.30 nella suggestiva cornice del parco Scarzella, punta su un quintetto con il quale scommette di far esplodere l’anfiteatro del polmone verde di Domusnovas: sul palco saliranno Fabio Rovazzi, Dj Matrix, Danyjeey, Wender de Lo Zoo di 105 e la cantante Angie di Amici 2025. Un pacchetto di artisti nel quale la dance, la musica elettronica e le immancabili gag si mescoleranno con l’eclettismo dell’autore di “Andiamo a comandare” e con il pop melodico e contemporaneo della giovane cantante di Uta. Un mix con il quale l’assessorato al Turismo guidato da Davide Aru mira a soddisfare ogni genere di palato.

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