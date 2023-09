Route 125, un mito di strada 

Non sarà la Route 66 ma per i motociclisti di tutta Europa è una leggenda. È la cara vecchia Orientale sarda, ma la chiamano Route 125. Oltre 350 chilometri tra rettilinei, passi montani, curve oltre ogni immaginazione che aprono improvvisamente a paesaggi selvaggi. Per i bikers è la strada più bella d'Europa. Tappa fondamentale è il passo di Genna ‘e Silana, territorio di Urzulei. Una vecchia casa cantoniera e un panorama mozzafiato: da una parte le verdi montagne, dall'altro il Supramonte e una splendida vista sulle gole di Gorropu. Nel tratto ogliastrino ogni giorno passano migliaia di motociclisti, specie a maggio, settembre e ottobre.

Affari d’oro

Al bar Silana alle undici del mattino di un mercoledì di settembre tutti i tavoli sono occupati. Di fronte al locale campeggia la scritta: Route SS125 Legendary.

Nel locale si vende il merchandise della Route: magliette, accessori per bikers e calamite. Si sentono parlare lingue diverse, i turisti sono stranieri all'80 per cento, soprattutto tedeschi, austriaci, svizzeri, ma anche giapponesi. Cappuccino e cornetto, la pausa prima di rimettersi in sella. C'è chi va verso nord a Dorgali, chi farà tappa ad Arbatax. Due amici, Maurizio Mangolini ed Efisio Senis, arrivano uno da Padova e l'altro dalla provincia di Milano. Non è la prima volta che vengono in Sardegna in moto e percorrono questa strada in sella a una Harley Davidson e una Triumph. Efisio è originario dell'isola e la sua meta è il sud. Andrà a trovare parenti nella sua città natale. «La strada è bellissima, spettacolare - dice Maurizio - l'ho trovato bene, gli asfalti sono in buone condizioni. Magari ci vorrebbero un po' più di pattuglie perché alcuni corrono come pazzi». Starà dieci giorni in viaggio on the road.

A sgranchirsi le gambe dopo una mattinata in sella ci sono anche una coppia di giovani motociclisti, Jessica, 25 anni, tedesca, e Christian, austriaco, di 32. Anche per loro non è la prima volta, da otto anni tornano qui, l'anno scorso addirittura due volte. «Beautiful. Ci sono tanti paesaggi diversi, le rocce di vari colori, gli animali», racconta lei estasiata. Sono diretti a Orgosolo.

A tavola

Un altro punto strategico per i bikers è il bar ristorante Babbai. Il titolare è Guido Lorrai. «La stagione sta andando bene, i motociclisti sono sempre gli stessi. Ormai li conosco per nome, qui fanno come fossero a casa loro». E mentre nell'area con i tavoli all'aperto prepara l'arrosto si è fatto mezzogiorno. Ma quanto spendono questi motociclisti? «Ci sono gli stranieri, come i tedeschi, sono abituati a mangiare leggero, il pasto vero lo fanno la sera. Quindi mangiano un panino accompagnato da coca cola o cappuccino. Il tempo di mangiare e ripartono». Gli italiani che sono più goderecci e si lasciano conquistare dai piaceri della tavola. «Si siedono all'una e si rialzano alle quattro – dice Guido – sono più rilassati. Gli stranieri preferiscono guidare».

