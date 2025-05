Rotto il montascale d’ingresso,  Poste inaccessibili ai disabili 

«Breve storia nota», esordisce amara Stefania Calvisi, disabile e attivista per i diritti delle persone, nel suo commento sotto la foto del montascale delle Poste centrali di Nuoro. Un’immagine che parla da sola: il montascale disabili è recintato da un nastro bianco e rosso. Inutile, inaccessibile. «Mi aspettavo qualche novità, ma non questa», scrive Calvisi. La delusione è forte perché aveva già sollevato il problema dell’inaccessibilità alla sede. Poste fa sapere che il montascale, come tutte le cose, si può rompere e per il ripristino è stata incaricata la ditta che ha in appalto il servizio manutenzione. Il guasto risale a venerdì. Oggi previsti i lavori per sistemarlo

