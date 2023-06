Rotti i manifesti per Berlusconi  

Qualcuno non ha apprezzato la solidarietà e l’affetto manifestati a Silvio Berlusconi. A Mogoro e a Marrubiu i manifesti funebri per ricordare Silvio Berlusconi sono stati danneggiati la notte scorsa. A Mogoro sono stati strappati, a Marrubiu invece sono stati imbrattati e qualcuno ha disegnato sopra una croce nera. Non tutti hanno condiviso il gesto, ideato da un gruppo di amici, di ricordare ed esprimere affetto ai familiari dell'imprenditore e leader di Forza Italia.

A Marrubiu erano stati affissi complessivamente diciotto manifesti, a Mogoro una quindicina. Anche qui un gruppo spontaneo di cittadini aveva deciso di dare l’ultimo saluto al politico che si è spento all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. ( s.p. )

