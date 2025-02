rotterdam, trionfa il doppio azzurro  

Rotterdam. Nuova importante successo in doppio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo il titolo ad Adelaide e la finale agli Australian Open, gli azzurri hanno conquistato l'Atp 500 di Rotterdam battendo in finale il belga Sander Gille e il polacco Jan Zielinski con il punteggio di 2-6, 6-4, 10-6 in un'ora e 24 minuti di gioco. Per la coppia azzurra si tratta della tredicesima vittoria su 14 partite disputate da inizio stagione.

«È stata una finale molto lottata», ha detto Bolelli durante la premiazione, «giocheremo tante volte quest'anno, voglio ringraziare il mio partner, abbiamo ricevuto tanto sostegno dal pubblico italiano qui e sono felice di aver condiviso questo successo con te, hai aggiunto anni alla mia carriera, sono quasi due anni che giochiamo insieme e spero di riuscire a vincere ancora più trofei alla nostra bacheca quest'anno». «Tre finali - ha esordito nel suo discorso post match Vavassori - abbiamo cominciato l'anno in maniera incredibile e ne sono fiero, è un piacere condividere il campo e il viaggio con te, l'atmosfera era bellissima, questo è uno dei torneo più belli in cui abbia mai giocati, è stata una settimana bellissima e sicuramente torneremo l'anno prossimo».

Nel singolare, primo successo dell’anno e 17° in carriera per il numero tre del mondo, Carlos Alcaraz che ha superato l'australiano Alex De Minaur (nuovo n. 6 che, in semifinale, aveva sconfitto l’azzurro Mattia Bellucci) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 in un'ora e 54 minuti di gioco.

Bronzetti ko a Cluj

Delusione, infine, per Lucia Bronzetti che è stata superata in finale dalla testa di serie numero 1 Anastasia Potapova nel Wta 250 sul cemento indoor di Cluj-Napoca, in Romania. La tennista azzurra, dopo aver vinto il primo set, è crollata nei due successivi (4-6, 6-1, 6-2). Partita come n. 72 Wta, oggi salirà al n. 56.

