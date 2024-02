Rotterdam, Musetti punito da Griekspoor 

All’Atp 500 di Rotterdam, esordio poco felice per Lorenzo Musetti, che in vantaggio di un set ha ceduto i successivi due all’olandese Tallon Griekspoor (numero 29 Atp): 3-6, 7-6(7), 7-6(3) il punteggio con grande rimpianto per il carrarese, che era avanti 4-1 nel terzo set.

Domani toccherà agli altri due italiani. Lorenzo Sonego, che ha il compito più complicato contro il numero 13 Grigor Dimitrov e soprattutto alla prima testa di serie, Jannik Sinner che, come a Melbourne, debutta contro l’olandese Botic Van de Zandschulp.

A Buenos Aires, invece, primo match per l’italoargentino Luciano Darderi, reduce dal successo nel torneo di Cordoba che lo ha proiettato al numero 70 del mondo. Alla vigilia del suo 22° compleanno affronterà l’argentino Mariano Navone (117 Atp).

Riecco Berrettini

Intanto è tornato a parlare Matteo Berrettini, con un messaggio social: «Volevo dirvi che sto bene, sto meglio, e che tornerò in campo tra poco. Mi sto allenando intensamente e bisogna avere un altro pochino di pazienza. Questo è il mio messaggio, è una cosa che ho fatto spontaneamente. Questo sono io». Il tennista romano spiega di aver voluto evitare un comunicato stampa proprio per essere più vicino ai suoi tifosi. «Probabilmente il mio ufficio stampa e i miei agenti non saranno contentissimi, ma penso sia il bello dei social».

