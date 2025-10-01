“Rotte sonore” ci porta nell’America di Gershwin e Copland 

Venerdì alle 20 e sabato alle 19 al Teatro Carmen Melis prosegue “Rotte sonore”, nuova rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari, che prevede, per il terzo appuntamento, il concerto dall’invitante titolo “From Musical to the Wild West”, con Timothy Brock, eccellente specialista nel “genere a stelle e strisce”, che si esibisce, per la prima volta a Cagliari, alla guida dell’Orchestra del Teatro Lirico.

Il programma musicale, appunto di ispirazione jazz e che strizza l’occhio al musical e alle sonorità americane, prevede: Of Thee I Sing: Overture di George Gershwin; Rodeo: Four Dance Episodes di Aaron Copland; Cuban Overture di George Gershwin; Appalachian Spring di Aaron Copland; Candide: Overture di Leonard Bernstein.

“Rotte sonore” è un ideale viaggio tra sonorità diverse ed atmosfere di paesi lontani nel tempo e nello spazio che guardano al jazz e al musical americano, ma anche all’opera lirica e alla danza europea e che, nei sette programmi musicali proposti, vogliono essere un appetibile preludio alle Stagioni d’opera e di danza 2025-2026.

La rassegna musicale vede impegnati e in primo piano l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari, quest’ultimo diretto da Giovanni Andreoli, da settembre a novembre 2025. Ognuno dei sette programmi musicali proposti è eseguito due volte e il complesso corale è impegnato in due programmi, in ruoli di assoluta rilevanza. Si tratta di concerti della durata di un’ora circa che non prevedono intervallo e, soprattutto, che si tengono tutti al Teatro Carmen Melis, sala più piccola e quindi più adatta ad un ascolto attento e coinvolgente che soddisferà di certo sia l’abbonato più esigente che lo spettatore serale o il giovane curioso.

I biglietti serali per tutti gli spettacoli della rassegna sono in vendita alla Biglietteria del Teatro e online attraverso il circuito di prevendita vivaticket. Prezzi biglietti (posto numerato): 25 euro (intero), 15 euro (ridotto abbonati/under 30).

