Rotte di carta: a Iglesias la Fiera del libro 

Una Fiera del Libro all'insegna della cultura in movimento, che punta alla sinergia con il territorio e alla valorizzazione del confronto come momento di crescita e di riflessione sul mondo di oggi.

Iglesias si prepara ad accogliere l’undicesima edizione della Fiera del Libro, una manifestazione diventata il tradizionale appuntamento della primavera letteraria, grazie ad un ricco programma che unisce presentazioni di libri, incontri con gli autori, tavoli tematici, approfondimenti e momenti dedicati alla formazione, realizzati in collaborazione con gli istituti scolastici. Quattro giornate in programma dal 22 al 25 aprile, con diverse serate tematiche e numerose iniziative collaterali, presentate nella giornata di ieri, in un incontro organizzato nel palazzo municipale di Iglesias.

Argonautilus

«Il tema scelto per l'edizione di quest’anno - spiega Eleonora Carta, scrittrice e curatrice della manifestazione per l'associazione Argonautilus - è quello dei naviganti, una metafora che simboleggia la dinamicità della Fiera, capace negli anni di abbracciare ambiti differenti, sempre nel segno della promozione culturale e del profondo legame con la città di Iglesias e con il territorio».

Il programma

Si partirà il 22 aprile, con un appuntamento introduttivo organizzato in collaborazione con la caserma dei carabinieri. Una conferenza dedicata alla situazione geopolitica attuale, a cura di Matteo Giusti, analista in studi strategici, nel corso della quale si discuterà delle grandi trasformazioni di questi anni, dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, alla presenza di nuovi attori sulla scena internazionale, tra grandi potenze e nazioni emergenti. La prima giornata proseguirà con una serata che vedrà ospite la scrittrice Lidia Ravera, che affronterà insieme a Fabio Canino temi come quelli della condizione femminile nel mondo di oggi, nel contesto lavorativo e in quello familiare. L’incontro della giornata successiva sarà dedicato alla Resistenza e alla guerra di liberazione, con la lectio magistralis tenuta dallo storico Carlo Greppi, che tratterà la storia del movimento partigiano in un mosaico di piccole vicende che forniscono un punto di vista inedito e lontano da qualsiasi retorica. La serata del 24 aprile vedrà come ospite Paolo Nori, in un incontro che tratterà il legame tra la cultura italiana e la letteratura russa, in un momento storico nel quale il dibattito sulla guerra in Ucraina ha portato alcuni a sostenere l’allontanamento degli intellettuali e degli accademici russi dalla scena culturale internazionale. La conclusione del 25 aprile sarà nel segno del noir, grazie alla presenza di Carlos Zanon, scrittore spagnolo che ha dato nuova linfa al personaggio di Pepe Carvalho, il celebre investigatore nato dalla penna di Manuel Vàzquez Montalbàn.

Numerosi appuntamenti d’eccezione, ai quali si aggiungerà un calendario ricco di iniziative collaterali: aperitivi letterari, masterclass di formazione con la presenza degli studenti degli istituti scolastici partner della Fiera, e tavoli tecnici, ai quali parteciperanno scrittori, editori indipendenti e addetti ai lavori, con un focus che abbraccerà tutta la “filiera del libro”. Senza dimenticare, nella serata del 25 aprile, un appuntamento speciale riservato a tutti i lettori della saga di Harry Potter, che trasformerà Iglesias nella Hogwarts dei libri di J.K. Rowling. Anche quest’edizione della Fiera, in continuità con quelle precedenti, avrà il patrocinio di diversi soggetti sia in ambito istituzionale che privato. «La Fiera di quest’anno – sottolinea Carlotta Scema , assessora alla cultura del comune di Iglesias – rappresenta il nuovo capitolo di un percorso che dura da undici anni ed è diventato un appuntamento tradizionale in grado di mettere Iglesias al centro della cultura del libro». Valutazione condivisa anche da Maurizio Cristella di Argonautilus. «La Fiera negli anni è cresciuta, dalla cultura a chilometro zero delle prime edizioni al respiro internazionale di questi ultimi anni».

