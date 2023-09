Rotte del grano, fallisce la trattativa 

MOSCA. La montagna non ha partorito nemmeno un topolino. A Sochi il primo incontro tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan dopo quasi un anno non ha avvicinato il rientro di Mosca nell’accordo sul grano, né ha prodotto risultati per la mediazione di pace che la Turchia vorrebbe riprendere tra Russia e Ucraina.

Il memorandum

Mosca, ha ribadito Putin, accetterà una ripresa dell’intesa per l’esportazione dei cereali ucraini solo quando saranno tolte le restrizioni al proprio export di grano e fertilizzanti. Quanto alla situazione sul campo, «la controffensiva ucraina ha fallito» e non si vede una prospettiva concreta di negoziati. Il presidente turco ha detto che il suo Paese ha preparato «alcune proposte insieme con l’Onu» che potrebbero convincere la Russia a tornare all’accordo sul grano. Mosca invece sottolinea che con l’intesa raggiunta nell’estate del 2022 tra Russia e Ucraina con la mediazione di Ankara e Onu è stato adottato anche un memorandum che prevedeva la rimozione degli ostacoli alle esportazioni di cereali russi, ma non è mai stato applicato. Putin è sembrato mettere anche in dubbio la necessità dell’accordo, dato che «i prezzi del grano continuano a calare», e annuncia che entro poche settimane dovrebbe diventare operativa lla consegna gratuita di cereali russi a sei Paesi africani tra i più poveri: Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana ed Eritrea.

Cambio della guardia

Ieri intanto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, azzoppato dai molti casi di corruzione nelle forniture militari, ha annunciato le dimissioni al Parlamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva reso noto domenica di volerlo sostituire col capo del Fondo del demanio statale Rustem Umerov, 41 anni, appartenente alla minoranza tatara della Crimea, militante della formazione liberale Holos” e non del partito di Zelensky “Servitore del popolo”.

