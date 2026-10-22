Rotte creative, il lungo viaggio dei linguaggi d’arte 

Sette comuni, un viaggio per l'Isola dal 22 ottobre al 3 dicembre. La mappa è tracciata si deve solo seguire il percorso. Rotte creative – Festival di teatro e arti, ideato da Cantieri d’Arte Teatro della Chimera Aps, con la direzione artistica di Silvano Vargiu e la direzione organizzativa di Francesca Nieddu, ha iniziato a navigare. Lanusei, Arzana, Lula, Ulassai, Cagliari, Arzachena e Nuoro e gli incontri con la scrittura, la musica, le letture interpretate e le occasioni per avvicinarsi alla pratica teatrale. «Per chi fa teatro, un luogo comincia a cambiare quando arrivano le persone: le sedie si riempiono, le voci si abbassano, qualcuno aspetta che una storia abbia inizio. Vorremmo partire da questa disponibilità all’incontro – ha detto Silvano Vargiu, direttore artistico –. Conosco il valore che può avere, qui, la possibilità di seguire uno spettacolo e poi fermarsi a parlare con chi lo ha portato in scena. Con questo festival desideriamo dare continuità a quell’esperienza e metterla in viaggio». Il carattere itinerante appartiene all’idea stessa della manifestazione. «La nostra idea di festival è nata pensando anche a ciò che succede dopo gli spettacoli: quando, dopo l’ultimo applauso, il pubblico rimane, si ferma a parlare – ha spiegato Francesca Nieddu –. In quel tempo trascorso insieme riconosciamo un bisogno che ci riguarda tutti: incontrarci».

Una kermesse e una collaborazione fra territori. «Dobbiamo essere comunità creative, capaci di costruire occasioni che facciano incontrare le persone e mettano in circolo idee – ha affermato Davide Burchi, sindaco di Lanusei – sostenere un progetto culturale significa seminare». Un percorso che crea legami e connessioni. «Abbiamo scelto di accompagnare un progetto che mette in relazione i paesi attraverso il teatro e le arti - ha dichiarato Angelo Stochino, sindaco di Arzana – offrendo alle comunità nuove occasioni di partecipazione». Dopo il concerto di Mauro Mulas Organ Trio di ieri, si prosegue oggi ad Arzana nel museo della tradizione agricola, alle 19, con "La breve storia del Fu Mattia Pascal", compagnia Il Crogiuolo, e domenica a Ulassai, alle 18, a Santa Barbara, con "Leggeri. Come acqua che scorre", Cantieri d'Arte Teatro della Chimera e Doc servizi.

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