Rottamazione, ultimatum ai morosi 

Un altro mese di tempo per mettersi in regola, poi scatterà inevitabilmente l’azione esecutiva. L’amministrazione di via Porcu proroga sino a fine novembre la possibilità di ricorrere alla rottamazione per estinguere i debiti in arretrato, tributi mai pagati ma anche multe non versate alle casse del Municipio. «Il numero dei contribuenti in debito nei confronti del Comune che hanno aderito sinora, non è soddisfacente», ha ammesso il vicesindaco Tore Sanna in Consiglio comunale prima del sì all’unanimità alla proroga della scadenza per presentare le istanze al settore Tributi.

Poche domande

Poche le domande rispetto ai contribuenti debitori: su 9.200 quartesi con carichi pendenti nei confronti del Comune - alcuni hanno anche più di un debito da estinguere - solo 500 hanno comunicato l’intenzione di ricorrere alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi. La maggior parte ha un debito inferiore ai 3mila euro, ma c’è anche chi deve versare alle casse comunali più di 50mila euro. Tributi e multe in arretrato da anni, che con la nuova “pace fiscale” si potranno versare al netto di interessi e more maturati negli anni.

Un altro mese

Il Comune - dopo la proroga al 31 ottobre anziché al 1 settembre - concede un altro mese. «Devo ringraziare tutto il Consiglio per la proposta condivisa, a conferma di quanto si tratti di un problema sentito da tutti», ha spiegato Sanna. Di fatto la scadenza per presentare le istanze slitta al 30 novembre, entro il 15 dicembre il Comune dovrà dare una risposta sul debito pendente, poi si dovrà presentare l’adesione prima della fine dell’anno. Il versamento unico viene prorogato al 31 gennaio 2024, e in caso di rateizzazione la seconda tranche scade a febbraio, per poi proseguire con le altre sedici rate.

La proposta bipartisan è stata votata all’unanimità durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. «Un atto di generosità, l’ennesimo, nei confronti di tanti cittadini che hanno dei debiti nei confronti dell’amministrazione», ha commentato l’esponente quartese dell’Udc Martino Sarritzu. «Si tratta di un argomento che mi sta molto a cuore, perché mi preoccupa quello che potrebbe succedere dopo il 30 di novembre», ha sottolineato più volte Sarritzu. «Nei mesi scorsi il Comune ha preso dei provvedimenti abbastanza forti, dal pignoramento sui conti alle ganasce fiscali sino all’ipoteca sulle case: procedure dolorose e antipatiche che nessuno vorrebbe adottare. Cogliete questa possibilità», l’appello ai quartesi destinatari della rottamazione, «perché dopo questa forse non ce ne saranno altre. Oltretutto dal prossimo anno”, ha ricordato il consigliere comunale di minoranza, «per gli imprenditori che non sono in regola con i tributi c’è anche la licenza a rischio. Mi auguro», ha concluso, «che in questo ulteriore mese tanti quartesi decidano di aderire a questa grande opportunità».

