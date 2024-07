Rottamazione, si va verso la quinta 

La mano tesa del Fisco anche questa volta non è bastata. Dei 300 milioni di euro attesi a giugno infatti dalla quarta rottamazione delle cartelle esattoriali arretrate sono arrivati solamente 200, lasciando nei bilanci dello Stato una voragine a nove cifre. Un mezzo flop che giorno dopo giorno sta aprendo la strada all’ipotesi di una quinta edizione delle definizioni agevolate per riuscire nell’ennesimo tentativo di rastrellare il possibile dai debitori del Fisco.

Facilitazioni

Eppure il Governo sta cercando di venire incontro il più possibile ai contribuenti: la rottamazione quater potrebbe infatti sanare i debiti tributari relativi al periodo 2000-2022 godendo anche della cancellazione di sanzioni e interessi, con la possibilità di spalmare il dovuto in 18 rate.

Un’opportunità tuttavia non vantaggiosa quanto ci si attendesse, visto che in migliaia hanno scelto di saltare il pagamento della rata.

Per questo motivo si starebbe studiando un meccanismo per concedere una ulteriore proroga per recuperare l’adesione di chi non ha pagato. Ma anche per chi non aveva aderito e ora punta a ravvedersi.

Riscossioni

Nel mentre gli enti creditori avranno una chance in più per recuperare i crediti fiscali, affidandoli a società specializzate prima di dichiararli ufficialmente inesigibili e passare al discarico automatico previsto dalla riforma fiscale. La novità è prevista nella versione definitiva del decreto legislativo sulla riscossione, attesi oggi sul tavolo del consiglio dei ministri dopo i pareri delle commissioni Finanze. Recependo le osservazioni parlamentari, il Governo ha apportato alcune aggiunte. Il discarico automatico, praticamente lo stralcio delle cartelle, rimane per i carichi non riscossi entro 5 anni. Ma, considerato il costo dell'operazione per le casse delle amministrazioni pubbliche, viene concessa una chance in più di recupero. Gli enti creditori potranno innanzitutto «chiedere all'agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi». La riscossione coattiva potrà quindi essere gestita dall'ente creditore «mediante la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, a soggetti privati, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica».

