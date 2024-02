Rottamazione quater, proroga in arrivo 

Una nuova riapertura dei termini della rottamazione quater. E un'altra finestra per aderire al ravvedimento speciale. Il fisco “amico” spunta tra gli emendamenti del Governo e dei relatori al decreto Milleproroghe, mentre ancora si lavora per definire l'esenzione dell'Irpef per gli agricoltori.

Novità

Arriva innanzitutto l'attesa riapertura dei termini della rottamazione quater, con una proroga più estesa rispetto alle ipotesi circolate (28 febbraio). Un emendamento dei relatori fissa al 15 marzo il differimento del termine per pagare non solo la prima e seconda rata, scadute rispettivamente il 31 ottobre e 30 novembre 2023, ma anche la terza, in scadenza il 28 febbraio. Al nuovo termine, inoltre, si applica anche la tolleranza di 5 giorni. L'integrale versamento delle rate entro la nuova deadline , salva dunque il contribuente, che per il «mancato, insufficiente o tardivo versamento» sarebbe decaduto dalla definizione agevolata.

È la seconda volta che si concede una finestra per la rottamazione quater: il decreto anticipi aveva già consentito il pagamento entro il 18 dicembre 2023. A quest'ultima rottamazione delle cartelle hanno aderito circa 3 milioni di contribuenti e con i versamenti delle prime due rate, secondo i dati forniti nei giorni scorsi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, sono stati incassati 6,8 miliardi.

La nuova proroga viene rivendicata dalla Lega, che assicura: non è «un condono», ma va incontro «alle necessità dei cittadini che vogliono pagare le imposte».

Mano tesa

La mano tesa del Fisco arriva anche per chi ha commesso qualche errore nelle dichiarazioni fiscali. I relatori degli emendamenti propongono una riapertura del ravvedimento speciale, che consente rimettersi in regola pagando una cifra molto ridotta (importo, interessi e sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo): l'istituto viene esteso al periodo d'imposta 2022 (quindi le dichiarazioni del 2023), con il pagamento entro il 31 marzo 2024 «in un'unica soluzione o in quattro rate». L'incasso stimato nel 2024, si legge nella relazione tecnica, è di circa 40,4 milioni.

