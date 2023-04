Rottamazione, proroga di due mesi 

La prima scadenza della “rottamazione quater”, spostata dal 30 aprile al 30 giugno, non sarà infatti l’unica novità. I sessanta giorni di tempo ulteriore saranno validi per le successive incombenze: il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione e la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata passerà dal 30 giugno al 30 settembre, mentre la scadenza per il pagamento della prima o unica rata si sposta dal 31 luglio al 31 ottobre.

Due mesi di tempo in più per sfruttare la quarta rottamazione delle cartelle esattoriali scadute. È il tempo concesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per aderire alla definizione agevolata dei debiti con il Fisco in scadenza a fine aprile e prorogata a giugno.

Ad anticiparlo è stato lo stesso ministero dell’Economia con una nota diffusa a poco più di una settimana dalla scadenza originaria e indirizzata a tutti coloro che intendono saldare i debiti mai pagati e accumulati tra il 1 gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Intanto la proroga, che sarà ufficializzata con una apposita norma, farà slittare in avanti tutto il calendario dei versamenti delle rate, la prima delle quali scivolerà al prossimo 31 ottobre.

Novità

La prima scadenza della “rottamazione quater”, spostata dal 30 aprile al 30 giugno, non sarà infatti l’unica novità. I sessanta giorni di tempo ulteriore saranno validi per le successive incombenze: il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione e la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata passerà dal 30 giugno al 30 settembre, mentre la scadenza per il pagamento della prima o unica rata si sposta dal 31 luglio al 31 ottobre.

Mano tesa

Sebbene simile alle versioni precedenti, quest’ultima rottamazione è considerata più conveniente rispetto al passato, considerata la cancellazione non solo di sanzioni, interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione, ma anche l'aggio. Restano quindi dovute, oltre all'imposta, le spese di notifica e le spese relative alle procedure esecutive se avviate. I contribuenti possono anche presentare più istanze distinte per ridurre il rischio di un'eventuale decadenza qualora una delle rate non fosse versata nei termini di legge.

I debiti che possono rientrare nella misura includono le cartelle non ancora notificate, i provvedimenti di rateizzazione o di sospensione e quelli già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta.

Modalità

La domanda di definizione agevolata può essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel). All’interno della propria area il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione grazie alla funzionalità che consente di selezionare con un semplice click, dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere ”rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

