Rottamazione licenze, esclusi i pescatori del piccolo strascico 

Il piccolo strascico della Sardegna escluso dalla rottamazione delle licenze. La protesta parte dal Sulcis dove una decina di imbarcazioni, tra Calasetta e Sant’Antioco, esercitano questo tipo di pesca. Altre 10 sono distribuite tra le restanti marinerie della Sardegna. Ad animare il dibattito e a chiedere un passo indietro per includere tutti nel percorso sono Marco Poma e Emanuele Balia in rappresentanza del piccolo strascico dei due Comuni isolani. «Il 17 luglio, dopo anni di attesa, è stato approvato e pubblicato il decreto ministeriale relativo alla demolizione delle licenze pesca a strascico per tutti i compartimenti di pesca - ha detto Marco Poma - che è applicabile alle imbarcazioni da 6 fino ai 40 metri, in tutta Italia, ma in Sardegna invece si è deciso un’unica misura e un unica tabella, cioè da 24 a 40 metri. Ciò significa che solo una piccola parte della marineria potrà accedere al contributo di demolizione, in tutto 5 o 6 barche, già costruite di sana pianta con contributo nazionale che ora verrebbero pagate per dismettere l’attività». Ad oggi il settore pesca a strascico risente di restrizioni dettate dall’Ue e dal Ministero. «Fra queste - precisa Emanuele Balia - larghe zone interdette, giornate di pesca contingentate con un massimo stabilito, sabato e domenica fermo obbligatorio, distanza dalla costa per l’esercizio della pesca. Tutte restrizioni che pesano sulle piccole imbarcazioni, poiché quelle grandi vanno a pescare tra le 6 e le12 miglia. La marineria a strascico sarda è prevalentemente costituita da imbarcazioni di media grandezza oramai datate, non capiamo il criterio di valutazione adottato. Chiediamo questa possibilità anche per noi».

