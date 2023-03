Rottamazione: la Giunta non ha aderito 

Il direttivo e il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero intervengono in merito alle ultime novità introdotte dalla legge finanziaria 2023 finalizzate a ridurre o cancellare i carichi fiscali. Il Comune non ha aderito alla rottamazione quater, relativa ai carichi del periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e che consente la loro estinzione con il solo versamento del capitale e delle spese. «Non è accettabile che i cittadini algheresi non possano godere della rottamazione e quindi di vedersi stralciare sanzioni e interessi – sostengono gli esponenti azzurri - solo perché il Comune non ha affidato la riscossione alla Agenzia delle Entrate. Anzi, l’Ente aveva costituito Secal proprio al fine di “umanizzare” la riscossione». L’amministrazione comunale, a differenza di altri comuni, aveva scelto di curare i propri carichi tributari affidando il servizio alle proprie società in house o avvalendosi di terzi operatori economici abilitati.(m.p.)

