Rottamazione, ipotesi slittamento della quinta rata 

Potrebbe slittare al 15 settembre la quinta rata della rottamazione quater prevista per il prossimo 31 luglio (fino al 5 agosto con i giorni di tolleranza previsti dalla legge). Va in questo senso un'osservazione della commissione Bilancio del Senato che, in un parere sul decreto legislativo sull'adempimento collaborativo indica al governo di valutare: «la possibilità di posticipare fino al 15 settembre, o comunque ad altra data che si ritenga opportuna, il versamento della quinta rata della rottamazione-quater, in considerazione della contestuale scadenza di altri adempimenti fiscali».

I tempi sono comunque strettissimi, il Governo dovrebbe agire dunque via decreto legge. Ma allo stato non ci sono indicazioni in merito. Intanto il direttore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, durante un'audizione davanti alla commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, fornisce al parlamento un punto sulle attività in tal dell'amministrazione finanziaria nella lotta all'evasione: affinché sia efficace servono strumenti tecnici più affinati, ad esempio l'uso dell'intelligenza artificiale per l'incrocio dei dati e più personale qualificato. «A fronte dell'evasione fiscale accertata e iscritta a ruolo, la capacità di incasso non supera il 20%» e questo non per «incapacità e inefficienza», ma «per strumenti che devono essere affinati e per una dotazione di personale che deve essere integrata con sempre maggiori risorse». Proprio in questa direzione pochi giorni fa è arrivata notizia che l'Agenzia selezionerà per l'assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti per la riscossione. Ma ne servono molti di più: il piano concorsi programmato dall'Agenzia delle Entrate - spiega Ruffini - porterà «l'assunzione di 11mila risorse entro quest'anno», ma nonostante questi numeri l'Agenzia è «sotto organico di circa 8mila unità» rispetto alla pianta organica. «Tutti i servizi ai contribuenti e il recupero dell'evasione sono in mano al personale».

