Rottamazione flop, addio pace fiscale 

La buona notizia è che 4 milioni e mezzo di euro - almeno stando alle adesioni presentate - entreranno nelle casse del Comune, ma restano da recuperare gli altri di milioni, poco più di venti. Numeri che fotografano l’evasione fiscale in città, con la Tari che primeggia fra i tributi meno pagati dai quartesi, seguita dall’Imu, senza dimenticare sanzioni e multe che non vengono versate.

Rottamazione flop

Un fenomeno che il Comune contava di contrastare attraverso la rottamazione decisa lo scorso anno, con diverse proroghe concesse per permettere a tutti di aderire alla restituzione del debito senza more. «L’ennesima opportunità persa», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna commentando il risultato «deludente» dell’ultima pace fiscale messa in campo dall’amministrazione comunale e scaduta a fine anno. «Non avevamo grandi aspettative», precisa Sanna, «siamo uno dei pochi Comuni nell’Isola che hanno deciso di utilizzare questo strumento per andare incontro ai cittadini, e continueremo a farlo usando tutte le possibilità che la norma ci consente».

I dati

I numeri parlano chiaro: su 9.200 quartesi con carichi pendenti nei confronti del Comune - alcuni hanno anche più di un debito da estinguere - solo 608 hanno comunicato l’intenzione di ricorrere alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi: 30 domande sono state respinte perché riferite a debiti «non rottamabili», 578 quelle ammesse. La maggior parte ha un debito inferiore ai 3mila euro, ma c’è anche chi deve versare alle casse comunali più di 50mila euro: numeri riferiti all’evasione degli ultimi quattordici anni.

Nei giorni scorsi il settore tributi ha definito la lista dei quartesi che - avendo aderito alla rottamazione - potranno saldare il debito nei confronti del Comune al netto di interessi e more maturati negli anni. «Gli uffici si stanno occupando di inviare tramite mail importi e modalità per pagare quanto dovuto», aggiunge il vicesindaco. La prima rata scade a gennaio, poi ci sono le altre in base al piano di rateizzazione scelto dai cittadini debitori, con un massimo di 18 tranche.

Il maxi buco

Sullo sfondo ci sono le altre risorse da recuperare, oltre 20 milioni di evasione che mancano all’appello. «Numeri che certamente preoccupano», dice Sanna, «ora si procederà inevitabilmente con la riscossione coattiva, tenendo conto di ogni singolo caso perché capiamo che esistono oggettive situazioni di difficoltà economiche. Anche se probabilmente diversi evasori credo abbiano paura di uscire dall’anonimato. L’obiettivo dell’amministrazione è recuperare gli arretrati, ma soprattutto ampliare la banca dati dei contribuenti e avere più cittadini possibile in regola con i tributi», ribadisce Sanna. «Questo vuol dire avere nuove entrate certe ogni anno, e ulteriori risorse da dedicare per migliorare i servizi: una priorità fra tutte è l’assunzione di nuovo personale a vantaggio della macchina amministrativa in generale, e di conseguenza anche dei cittadini».

