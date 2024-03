Rottamazione delle cartelle, confermata la nuova proroga 

Altri due mesi di tempo per estinguere i debiti nei confronti del Comune. Sì di tutta l’Aula di via Porcu alla riapertura dei termini per aderire alla rottamazione dei carichi pendenti - tributi, ma anche sanzioni e multe non versati negli anni dai quartesi - per permettere a tutti di aderire alla restituzione del debito senza more.

La proposta - passata all’unanimità - è approdata martedì in Consiglio comunale. «Il termine ultimo scadeva a fine marzo», ha spiegato il vicesindaco Tore Sanna, «con questa modifica spostiamo di due mesi la scadenza per aderire alla rottamazione, sino al 31 maggio. Da parte nostra c’è l’impegno di potenziare il canale di informazione, con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di mettersi in regola».

Decisione legata al numero troppo contenuto di adesioni: su 9.200 quartesi con carichi pendenti nei confronti del Comune, solo 733 hanno presentato richiesta per conoscere la propria posizione debitoria, 608 le istanze ammesse. E fra queste ci sono 484 adesioni alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.

Ok di tutto il Consiglio alla riapertura dei termini. «È un tema a cui tengo particolarmente», ha detto il consigliere comunale Martino Sarritzu, Udc, «tutti sanno quanto abbia lavorato lo scorso anno affinché la scadenza venisse prorogata. Stavolta però l’iniziativa deve essere pubblicizzata bene perché tutti devono sapere che c’è ancora questa opportunità».

