Rotta la tregua, 400 morti (130 bimbi) a Gaza 

Tel Aviv. La tregua tra Israele e Hamas si è chiusa drammaticamente dopo due mesi nella notte tra lunedì e martedì, quando i caccia dell’Idf hanno ripreso a bombardare intensamente Gaza. Le autorità della Striscia hanno riferito che almeno 400 persone sono state uccise dalle ondate di attacchi, di cui - secondo l’Unicef - 130 bambini. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz in una nota congiunta alle due del mattino hanno annunciato di avere «dato ordine all’esercito di agire con forza contro Hamas, dopo che si è rifiutato di liberare gli ostaggi e ha respinto tutte le proposte dell’inviato Usa Steve Witkoff e dei mediatori». Prima di lanciare i nuovi raid, Israele ha avvisato l’alleato statunitense. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa Brian Hughes ha dichiarato che «Hamas avrebbe potuto rilasciare i rapiti per estendere il cessate il fuoco, ma invece ha scelto la guerra». Katz ha rievocato le parole di Donald Trump minacciando: «Le porte dell’inferno si apriranno a Gaza. Hamas verrà colpita con una forza mai vista prima. Non smetteremo di combattere finché tutti gli ostaggi non torneranno a casa», ha detto.

La Casa Bianca

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, poco dopo l’inizio dei bombardamenti ha ribadito che il presidente Trump è stato chiaro: «Hamas, gli Houthi, l’Iran e tutti quelli che stanno cercando di terrorizzare Israele e gli Stati Uniti pagheranno un prezzo. I terroristi in Medio Oriente dovrebbero prendere il presidente sul serio quando dice che non ha paura di difendere gli Usa e Israele». E di fatto i caccia americani stanno colpendo duramente gli Houthi prendendo di mira la capitale dello Yemen, Sannaa, il porto di Hodeida dove arrivano le armi inviate dalla repubblica islamica e diverse altre aree dove sono stati distrutti siti militari, arsenali e basi del gruppo filoiraniano. Un missile balistico lanciato contro Israele ieri sera, per la prima volta da due mesi, è stato intercettato dal sistema Arrow. Nel frattempo, indiscrezioni non confermate ufficialmente riportano che nella notte una nave dell’intelligence iraniana in navigazione nel Mar Arabico sarebbe stata colpita e affondata. Se fosse confermato, si tratterebbe di un’azione diretta contro l’Iran. Ieri sera Hamas ha sostenuto che «stava affrontando in modo responsabile i negoziati, non ha respinto la proposta Usa ma stava trattando».

Il messaggio

La risposta di Netanyahu è arrivata in un messaggio videoregistrato: «Nelle ultime 24 ore Hamas ha sentito la nostra forza. Voglio garantirvi: questo è solo l’inizio», ha detto, avvertendo che «d’ora in avanti, i negoziati avverranno solo sotto il fuoco». La ripresa della guerra ha gettato nello sconforto i familiari degli ostaggi, 59 tuttora a Gaza da 529 giorni di cui 24 ancora in vita, ritenendo che la scelta di Netanyahu sia letale per i loro cari. Plaude invece ai combattimenti il partito di estrema destra Otzma Yehudit di Itamar Ben-Gvir, che ha accettato di tornare nella coalizione di governo dopo le dimissioni contro l’accordo di cessate il fuoco del 19 gennaio. Frenetici i tentativi dell’Egitto e del Qatar di impedire che l’escalation prosegua: funzionari dell’intelligence del Cairo hanno convocato d’urgenza una delegazione di Hamas, proponendo l’immediato rilascio di diversi ostaggi in cambio del cessate il fuoco immediato. Israele ha informato i mediatori che al momento rifiuta la proposta. Forte preoccupazione è arrivata dall’Ue.

Per il momento le armi sembrano l’unico strumento messo in campo per smuovere lo stallo in cui da settimane erano finiti i colloqui per la tregua e la liberazione dei rapiti. L’Idf ha confermato che nella Striscia sono stati eliminati non solo capi militari di Hamas e Jihad islamica palestinese, ma anche alti funzionari politici e le famiglie che erano con loro. Uccisi il primo ministro de facto di Gaza, Issam Da’alis, Ahmad al-Khatta, Mahmoud Abu Watfa, a capo del ministero degli interni di Hamas, e Bahjat Abu Sultan, capo delle forze di sicurezza interna dell’organizzazione terroristica. A Gaza, la popolazione vive un’altra notte di Ramadan sotto le bombe.

