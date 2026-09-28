Rotondo: «Dinamo, adesso devi ripartire» 

«Ripartire dalla A2 può essere un bene per la Dinamo, ma occhio, questo è un campionato durissimo». Sassarese Doc, Emanuele Rotondo resta – e probabilmente lo sarà ancora a lungo – il migliore realizzatore di tutti i tempi per la Dinamo: 6.551 punti in 16 stagioni vissute tra A2 e Serie B. Ha smesso di giocare qualche anno fa. La maglia 12 (numero preso anche da Travis Diener) è stata ritirata, Rotondo ha smesso di giocare ormai da tre lustri, ma non ha lasciato il mondo del basket. La mattina lavora nel settore amministrativo dell'Asl, poi pranzo veloce e via in palestra ad allenare i ragazzini della Asd Scuola Basket Sassari, società creata circa sei anni fa con l'amico Nicola Bonsignori, che l'anno scorso si è laureata campione regionale Under 14. Non solo, l'ex guardia allena anche l'Under17 femminile della Dinamo 2000.

Rotondo, perché ripartire dalla A2 può essere positivo?

«Perché tutti ci eravamo assuefatti a una situazione bella, alle vittorie, poi è scemato un po' l'entusiasmo, abbiamo dato tutto per scontato. Ma forse la retrocessione è stata un bene per resettare e ripartire, riabituarsi a guadagnarsi le vittorie e l'alto livello».

Ha visto la gara Milano-Dinamo, cosa pensa del campionato di A2?

«La gara onestamente non l'ho vista, ho seguito il play by play e ho visto che è stata risolta alla fine, una bella vittoria, benaugurante. Non sarà una passeggiata risalire e devi vincere molto anche in trasferta. Nel 2000 quando con la Dinamo siamo retrocessi dalla A2 alla B, pensavamo di mangiarci tutti in un boccone e invece è stata dura, abbiamo dominato il primo anno, primi a +6 dalla seconda, ma nei playoff abbiamo perso con l'ottava, Cefalù. Siamo risaliti solo al terzo anno, è stata una giungla».

Come sembra cambiata la A2 rispetto ai suoi tempi?

«La A2 degli anni Novanta era un contesto diversissimo: c'erano italiani fortissimi e due stranieri autentici fuoriclasse, ma ora ci sono molti più campionati che fanno concorrenza. Giovani però ne giocavano pochissimi, oggi di più, ma il materiale di adesso francamente non è eccezionale».

Cosa pensa della Dinamo attuale?

«Mi sembra sia stata costruita una bella squadra, con un bel mix tra certezze e scommesse. Vitali Brooks e Monaldi sono super per la categoria. Si sono curati gli equilibri e ci possono essere tanti protagonisti, mi piace anche l'idea di dare una chance a Luca Vitali come allenatore».

Per riaccendere entusiasmo e appartenenza è un vantaggio avere molti giocatori italiani?

«Sì, perché i tifosi vogliono vedere italiani protagonisti, meglio ancora se è un locale, per identificarsi come succedeva prima. Una squadra può suscitare legame e affetto anche se non vince tanto».

Una squadra vincente di cosa ha bisogno?

«Quanto più l'allenatore riesce a formattare il gruppo e c'è sintonia hai una base solida di partenza. Tutti i giocatori devono sentirsi coinvolti, non tutti possono avere lo stesso talento o le stesse abilità, ma tutti devono sentirsi importanti per la squadra».

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