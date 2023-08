Rotonde incomplete:  ci pensa il Comune 

A completare le nuove rotonde lasciate a metà dalle imprese che si erano aggiudicate l’appalto per i lavori, e che sono fonte di gravi rischi per gli utenti della strada, ci penserà il Comune. L’amministrazione municipale di Carbonia ha infatti deciso di intervenire con urgenza per completare tre rondò costruiti in città, due negli ultimi due anni e un altro che risale invece ad almeno quindici anni fa.

Si tratta nei primi due casi della rotonda fra via Costituente e via dello Sport, quella fra viale Trento e via della Vittoria e, infine, quella davanti alla stazione intermodale di treni e autobus. Sono tutte quasi totalmente prive di segnaletica verticale e orizzontale, gli spazi interni sono stati lasciati sterrati e, soprattutto di notte, i rischi per gli automobilisti sono elevati, tant'è che sono diversi gli incidenti registrati negli ultimi tempi con le auto che sono finite per schiantarsi contro il cordolo che delimita la rotonda. Così ieri la municipalizzata Somica, guidata da Nicola Collu, su mandato dall’amministrazione ha il compiuto il sopralluogo tecnico «che servirà entro questa settimana o al limite all’inizio della prossima a installare tutta la segnaletica necessaria per mettere in sicurezza gli impianti». L’amministrazione valuta se presentare il conto alle imprese che non hanno completate le opere.

RIPRODUZIONE RISERVATA