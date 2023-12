Rotonde fantasma, pericolo quotidiano 

I residenti raccontano di udire ogni tanto il rumore di uno schianto seguito, pochi minuti dopo, dalle sirene delle ambulanze: quel rumore significa che le rotonde incomplete hanno colpito ancora. Benvenuti davanti ai rondò fantasma: a Carbonia vengono completate ma non messe in sicurezza e illuminate. E, complici talora condotte di guida tutt’altro che accettabili, si finisce per schiantarcisi addosso.

I residenti

L’ultimo incidente pochi giorni fa, nella nuova rotonda fra via Costituente e via dello Sport, finita di costruire grosso modo un anno fa ma priva di parte della segnaletica verticale ed orizzontale e dell’illuminazione. Ben poca cosa il fatto che sia pure priva di un minimo d’arredo urbano. Venerdì scorso in questa rotonda con i cordoli in granito già segnati da mille piccoli urti, ci è finita addosso un’auto che poi ha terminato la sua corsa abbattendo il muretto del confine del complesso residenziale di un ex albergo operaio. Non pochi gli automoblisti che, invece, sono finiti sopra la rotonda e lì si sono fermati. Ma, con il rondò incompleto, il rischio incidente lo corre anche chi di notte procede a velocità moderata e magari ha un attimo di distrazione. «Se molti hanno già avuto incidenti in quel punto – contesta Gianluca Olivieri, residente nell’ex albergo – evidente che nelle condizioni attuali l’infrastruttura presenta un problema anche per chi non percorre il tratto ad alta velocità: comunque io per precauzione ho chiesto a miei figli sia di giorno che di sera di non transitare nel marciapiede opposto alla rotonda, cioè dove di solito si schiantano le auto». Marisa Arru, altra residente in zona, fa notare un particolare: «Gli unici due pannelli rifrangenti sono per chi proviene da via dello Sport: non sarebbe stato più logico montarli nella direttrice via Costituente?».

La paura

Il discorso non cambia per la nuova rotonda fra viale Trento e via della Vittoria. Manca la segnalazione con i catarifrangenti in tutti gli ingressi. Da un anno una famiglia vive con il muro del giardino (che fa da angolo fra le due vie) sbrecciato perché un’auto lo ha demolito: «E non è stata la prima volta – racconta Martina Frau – abbiamo segnalato diverse volte al Comune il disagio». È diventata un’insidia anche la rotonda fra viale del Minatore e la bretella di via Ospedale: spariti quasi tutti i sostegni dei cartelli stradali. E qualche perplessità la desta anche la rotonda fra la stazione intermodale e via Roma: così bassa (e priva di cordoli) che per molti è diventata abitudine passarci sopra. «Alla ferma condanna di chi ha condotte di guida censurabili – replica il sindaco Pietro Morittu – tuttavia occorre evidenziare che entro poche settimane effettueremo il completamento e la messa in sicurezza delle principali rotonde».

